Популярного блогера сбил велосипедист в центре Москвы

Популярного российского блогера Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы. Тиктокер попал под колеса, когда выходил из машины, сообщает SHOT в Telegram.

Отмечается, что Милохина сбили на Земляном Валу, когда он выходил из своего Maybach. Как следует из видео, которое оказалось в распоряжении SHOT, сразу несколько человек помогали блогеру подняться после падения.

Подробности и информация о состоянии тиктокера не уточнялись. Однако вскоре после происшествия Милохин опубликовал несколько фотографий после ДТП в Instagram. На снимках на лице тиктокера видны ссадины. О самом инциденте блогер рассказывать подписчикам не стал.

Ранее Милохин рассказал, что ему не удалось попасть на территорию Украины. Прилетевшему в Киев 20-летнему тиктокеру отказали во въезде в страну на границе.

Милохин прославился благодаря своим видео в TikTok. Вести аккаунт там блогер начал в 2019 году. Вскоре после этого попал в тикток-хаус Dream Team House, основанный блогером Никитой Авдеевым и предпринимателем Ярославом Андреевым. В августе 2021 года Милохин вошел в список «50 самых успешных звезд России» по версии Forbes. По оценке издания, его годовой доход составил 1,5 миллиона долларов.