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Дане Милохину отказали во въезде на Украину

Российскому блогеру Дане Милохину отказали во въезде на Украину

Фото: @danya_milokhin

Российскому блогеру Дане Милохину не удалось попасть на территорию Украины. Прилетевшего в Киев 20-летнего тиктокера «развернули» на границе, отказав во въезде в страну. Об этом сам Милохин сообщил в Instagram.

«Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили... Я враг», — прокомментировал ситуацию блогер. Подробности отказа он не уточнил, но подтвердил нахождение в Киеве отмеченной геолокацией. Вероятно, теперь Милохину придется вернуться в Россию.

У блогера много подписчиков в разных социальных сетях, а прославился он благодаря своим видео в TikTok. Вести аккаунт там Милохин начал в 2019 году. Вскоре он стал популярным среди пользователей, и его пригласили в «тикток-хаус» — место, где звезд социальной сети селят вместе для съемок роликов. По замыслу и сюжету проект похож на «Фабрику звезд» или «Дом 2», однако использует новые медиаформаты, в том числе YouTube.

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Ранее в январе похожий случай произошел с российским актером Вячеславом Чепурченко. Позиция украинских властей не меняется уже несколько лет — за любые «антиукраинские» действия Киев закрывает въезд россиянам. В частности, запрет можно получить за неподобающие высказывания или посещение Крыма.

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Дмитрий Настасьев
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