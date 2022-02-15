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Украина запросила у НАТО 760 лодок и 43 тысячи пар перчаток на случай ЧС

В НАТО заявили, что Украина срочно запросила 760 лодок и 43 тыс. пар перчаток на случай ЧС

Фото: Vadim Ghirda / AP

В НАТО заявили, что Украина срочно запросила у альянса более сотни внедорожников, 760 надувных лодок с моторами, десятки единиц тяжелой строительной техники, а также 43 тысячи пар перчаток на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе альянса, передает ТАСС.

Уточняется, что список запрошенной техники включает 4 страницы. В него также вошли 10 тяжелых бульдозеров, автокранов, экскаваторов и 20-тонных грузовиков, 100 фургонов-внедорожников разного типа, беспилотные машины для поиска мин, дезактивации территории, химической и радиологической разведки, средства пожаротушения, цистерны, пожарные шланги разных типов общей длиной 240 километров.

Украина также просит 70 тысяч костюмов химзащиты и десятки тысяч единиц различного пожарного снаряжения, 180 водолазных костюмов, тысячи устройств радиосвязи и десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств.

Ранее сообщалось, что в Российском совете по международным делам увидели надежду на продолжение переговорного процесса с НАТО по безопасности. При этом отмечалось, что Россия не может удовлетвориться ответами США и НАТО на свои предложения в условиях актуальной политической конъюнктуры.

Марина Совина
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