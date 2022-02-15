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Абоненты МТС получат специальные условия подписки на «Матч Премьер»

Для абонентов МТС подписка на «Матч Премьер» будет включена в пакеты «Мы МТС» и «МЫ МТС+»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Подписка на канал «Матч Премьер» без дополнительной платы будет включена в стартовые пакеты «Мы МТС» и «МЫ МТС+» и доступна новым абонентам, которые подключились или перешли на семейные подписки. Предложение стало доступно в рамках стратегического партнерства МТС и «Газпром-медиа», сообщает пресс-служба МТС.

Также все желающие смогут подключить подписку на канал бесплатно на 30 дней, в том числе те, кто ранее уже подключал ее.

Подписка «Матч Премьер» дает возможность эксклюзивно и в прямом эфире смотреть все матчи Российской Премьер-Лиги, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ. Подписка также включает обзоры немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

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Татьяна Романова
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