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Поджегшей восьмилетнего сына россиянке отменили приговор

В Курске отменили приговор матери, которая подожгла восьмилетнего сына

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Курский областной суд отменил приговор Анастасии Баулиной, поджегшей восьмилетнего сына. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело возвратить в суд первой инстанции со стадии принятия к производству. Мера пресечения Баулиной — заключение под стражу по 14 мая 2022 года», — сообщили в суде.

Ранее адвокат подсудимой настаивал на том, что следствие неправильно квалифицировало действия женщины, и просил изменить статью на причинение смерти по неосторожности.

5 октября 2021 года Железногорский районный суд отправил ее в колонию на 15 лет за то, что она облила горючим и подожгла своего ребенка, рассказавшего отчиму про ее измену. Преступление было совершено 15 марта 2021 года на хуторе Заречье. Вышедший из дома отчим потушил пламя на одежде и теле ребенка.

С ожогами третьей степени мальчика доставили в Железногорскую городскую больницу, откуда перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, на самолете его собирались доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался.

Суд лишил Баулину родительских прав. У нее осталась 12-летняя дочь.

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Елизавета Новикова
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