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В ульяновской колонии силовики пресекли существование вооруженной АУЕ-ячейки

АУЕ-ячейку расформировали силовики в ульяновской колонии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ульяновской колонии силовики следователи пресекли существование вооруженной экстремистской ячейки запрещенного в РФ движения АУЕ, четверым активистам сообщества грозят новые сроки. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 15 февраля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Ульяновской области Евгений Словцов.

По данным ведомства, ячейка возникла в декабре 2020 года. Участники группы пропагандировали криминальную идеологию и вымогали деньги у других заключенных.

После того как ячейку выявили, прошел обыск. У осужденных нашли ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты и некоторые другие атрибуты криминальной субкультуры.

Лидеру группы вменяют организацию экстремистского сообщества, а троим самым близким соратникам — участие в нем. Деятельность АУЕ-движения в 2020 году была признана экстремистской и запрещена на территории страны решением Верховного суда Российской Федерации.

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Леонид Микуляк
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