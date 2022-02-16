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Пассажирка напилась перед вылетом и устроила погоню на чемоданах в аэропорту

Пьяная американка обругала полицейского и попыталась от него удрать на чемодане с мотором

Американская пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась удрать от полицейского на своем маленьком чемодане и была арестована за агрессивное поведение и сопротивление при задержании. Ролик погони с нательной камеры стража порядка опубликовал Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Флориды еще в апреле, однако известно о нем стало только сейчас. Так, 32-летняя Челси Алстон (Chelsea Alston) получила отказ в посадке на рейс в Нью-Йорк, так как женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — по словам американки, перед полетом она выпила всего лишь два напитка, так как «часами томилась» в ожидании вылета.

На кадрах показано, как полицейский пытается объяснить пассажирке, которая устроила дебош у выхода на посадку, почему ее не могут пропустить в самолет, однако в ответ женщина выкрикивает нецензурные ругательства. Позже американка садится на свой чемодан с мотором и быстро скрывается — сотруднику безопасности авиагавани приходится гнаться за нарушительницей на велосипеде по всему аэропорту.

Пассажирка не сдавалась и отказывалась проследовать за полицейским до последнего, несмотря на угрозы ареста. Отмечается, что, согласно судебным протоколам, Челси избила представителя закона, а также нанесла ущерб его патрульному транспорту на сумму более одной тысячи долларов (около 76 тысяч рублей). Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы за каждое правонарушение.

Дарья Рыбак
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