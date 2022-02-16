Аналитики назвали «Роснефть» «мастером баланса»

Потенциал роста стоимости акций компании «Роснефть» составляет минимум 33 процента. Такую оценку дает инвестиционная компания «Атон» в своем новом отчете по российскому нефтегазовому сектору. Аналитики подтвердили рекомендацию «Покупать» по «Роснефти» и место среди наиболее предпочтительных объектов инвестирования среди российских компаний.

Аналитики инвестиционной компании установили цену на GDR «Роснефти» на уровне 10,3 доллара, что на 33 процента выше уровня текущих котировок. Данная целевая цена пока включает лишь 25 процентов от чистой приведенной стоимости проекта (NPV) «Восток Ойл» в сумме 1,6 доллара за GDR, и при реализации новых долей и включении всего проекта в оценку целевая цена может быть повышена на 4,8 доллара за GDR.

Кроме того, аналитики «Атона» назвал «Роснефть» «мастером баланса», подразумевая умение компании достигать разумного компромисса между реализацией потенциала роста добычи, которая требует капзатрат, и выплатой щедрых дивидендов акционерам.

По мнению экспертов, важным фактором инвестиционной привлекательности российской нефтяной компании являются высокие показатели в области ESG в сравнении с другими российскими компаниями нефтегазовой отрасли.

В частности, по итогам 2020 года «Роснефть» стала абсолютным чемпионом по затратам на охрану окружающей среду (0,6 миллиарда долларов), при этом ближайший конкурент («Лукойл») отстал более чем в два раза. Кроме того, на долю «Роснефти» приходится почти половина общеотраслевых затрат на безопасность и здоровье сотрудников (около 0,7 миллиарда долларов).

В последнее время ряд крупнейших инвестиционных банков добавил акции «Роснефти» в свои списки наиболее предпочтительных для покупки. В частности, Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America, а также российская брокерская компания БКС.

Аналитики компании БКС назвали «Роснефть» «явным фаворитом» нефтяного рынка с перспективой увеличить добычу до 345 тысяч баррелей в сутки и выйти к еще большим показателям к середине нынешнего десятилетия.

Крупнейший швейцарский банк UBS также выделял «Роснефть» среди конкурентов за счет высокого потенциала наращивания добычи — средний ежегодный прирост в банке ожидают на уровне 3 процентов в период 2022-2030 годов.

Bank of America в своем февральском отчете назвал «Роснефть» среди компаний, благодаря которым Россия во втором полугодии сможет нарастить добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки. В банке отметили, что «Роснефть» стала единственной компанией, которая не сократила объемы бурения в прошлом году.

Аналитики Goldman Sachs называют проект «Восток Ойл» на севере Красноярского края «магнитом для инвесторов», а в Bank of America Merrill Lynch присвоили ему статус «локомотива развития» «Роснефти». Аналитики отмечают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить 100-120 миллиардов долларов.