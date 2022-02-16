Машина протаранила жилой дом в Москве

В Москве на Новослободской улице автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и протаранил жилое здание. Авария произошла в районе дома № 43/63.

Две из четырех полос заняты в сторону движения к Оружейному переулку.

В дептрансе сообщили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Челябинске автомобиль наехал на остановку общественного транспорта на улице Братьев Кашириных. В результате погиб человек, еще трое пострадали. По данным регионального главка МВД, водитель не справился с управлением.