В Москве расширили возможности чат-бота для врачей и пациентов

Чат-бот на основе искусственного интеллекта — цифровой помощник для столичных врачей и пациентов — теперь умеет передать жалобы на самочувствие в том числе и перед приемом офтальмолога. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что ранее москвичи получили возможность воспользоваться сервисом при записи к терапевту, ЛОРу, гинекологу, а также при записи ребенка к педиатру.

720 000 раз цифровой помощник передал жалобы москвичей на самочувствие за последний год

Чат-бот работает через алгоритмы, созданные на основе данных обезличенных электронных медкарт и информации из открытых источников. Также в его разработке участвовали практикующие врачи, которые помогали разрабатывать правила для системы, создавали перечни уточняющих вопросов и проводили тестирование чат-бота.

Воспользоваться чат-ботом можно через систему ЕМИАС, не скачивая никаких дополнительных приложений. После записи к врачу пациенту приходит сообщение со ссылкой на опрос для предварительного сбора информации, по которой он может в свободной форме указать свои жалобы и ответить на вопросы чат-бота. Вопросы взаимосвязаны — каждый последующий вопрос зависит от ответов пациента. Собранная информация передается в ЕМИАС, а затем фиксируется в протоколе осмотра врачом.

Благодаря сервису существенно сокращается время, которое врачи тратят на сбор анамнеза во время приема. Таким образом, чат-бот позволяет больше внимания уделить осмотру пациента и назначению дополнительных исследований Анастасия Ракова заммэра Москвы

Кроме того, цифровой сервис помогает москвичам вносить в электронные медкарты сведения о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых препаратах или особенностях образа жизни. С момента запуска нового функционала пользователи внесли более 152 тысяч записей с данными о личном анамнезе с помощью чат-бота.

Москва уже десять лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в онлайн-режиме как врачам, так и самим пациентам.