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В России оценили вероятность переноса посольства из Киева

Источник РИА Новости сообщил, что РФ не планирукет переносить свое посольство из Киева

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

В России оценили вероятность переноса посольства в Киева вслед за западными странами. По информации источника РИА Новости, подобных планов у Москвы нет.

Отвечая на вопрос о том, не планирует ли Россия перенести свое диппредставительство из украинской столицы в Одессу или Харьков, как это уже сделали ряд западных стран, собеседник агентства ответил, что российские загранучреждения продолжают работать. «Таких планов нет», — заявил источник.

14 февраля стало известно, что Госдепартамент распорядился перенести посольство США на Украине из Киева в западноукраинский Львов. Причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. По словам представителя государственного департамента США Неда Прайса, посольство вернется в Киев тогда, когда это будет безопасно.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой переезд некоторых посольств и дипломатов из Киева на Западную Украину. О отметил, что Западной Украины не существует, а есть цельная Украина.

Марина Совина
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