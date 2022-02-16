В России оценили вероятность переноса посольства из Киева

В России оценили вероятность переноса посольства в Киева вслед за западными странами. По информации источника РИА Новости, подобных планов у Москвы нет.

Отвечая на вопрос о том, не планирует ли Россия перенести свое диппредставительство из украинской столицы в Одессу или Харьков, как это уже сделали ряд западных стран, собеседник агентства ответил, что российские загранучреждения продолжают работать. «Таких планов нет», — заявил источник.

14 февраля стало известно, что Госдепартамент распорядился перенести посольство США на Украине из Киева в западноукраинский Львов. Причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. По словам представителя государственного департамента США Неда Прайса, посольство вернется в Киев тогда, когда это будет безопасно.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой переезд некоторых посольств и дипломатов из Киева на Западную Украину. О отметил, что Западной Украины не существует, а есть цельная Украина.

