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В Германии заявили о приближении новой холодной войны в Европе

Журналист Focus Мориц: в Европе из-за Польши и Венгрии может вспыхнуть холодная война

Фото: Pixabay.com

В Европе из-за Польши и Венгрии приближается новая холодная война, заявил немецкий журналист Ханс-Юрген Мориц, статья опубликована в Focus.

По словам автора, руководство Венгрии и Польши все чаще использует воинственную риторику в отношении Евросоюза, из-за этого может вспыхнуть конфликт. Он напомнил, что суд может поставить точку в споре о верховенстве права в споре Брюсселя с Будапештом и Варшавой. По мнению Морица, это грозит серьезными последствиями для региона в целом. «Этот вердикт станет поворотным моментом — возможно, началом холодной войны между нарушителями права в Будапеште и Варшаве и остальными их партнерами по ЕС», — подчеркнул он.

В среду, 16 февраля, Польша и Венгрия проиграли суд по многомиллиардной помощи от ЕС. Европейский союз получил право приостанавливать бюджетные платежи государствам, которые сочтет «отступившими от демократии», в 2021 году. До этого Еврокомиссия попросила Варшаву и Будапешт отменить «спорные» реформы.

Алия Шарафутдинова
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