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ФСБ заподозрила главу МФЦ Коми в присвоении премий подчиненных

ФСБ возбудила дело против главы МФЦ Коми Натальи Жегуновой о присвоении премий сотрудников

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Глава Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по Республике Коми Наталья Жегунова стала фигурантом уголовного дела о присвоении денежных средств, выделенных в качестве премий ее подчиненным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

В отношении женщины спецслужбами возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По данным ФСБ, в декабре 2020 года подозреваемая, воспользовавшись своим служебным положением, присвоила денежные средства МФЦ, которые предназначались на выплату премий работникам учреждения.

С Жегуновой проводятся следственные действия. В ФСБ не сообщили, задержана она или нет.

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Любовь Ширижик
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