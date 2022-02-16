Россиянин засорил канализацию 16 килограммами конопли

В Екатеринбурге полиция задержала местного жителя, который вырастил в квартире около 16 килограммов конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД по Екатеринбургу вычислили, что 34-летний директор местной компании выращивал наркотическое вещество на съемной квартире.

Когда подозреваемый понял, что за ним пришли полицейские, то попытался смыть урожай в унитаз, однако засорил канализацию.

«Вещество было уже высушено и имело легкий вес, уходило оно крайне неохотно. Именно в момент уничтожения улик его владельца и взяли», — пояснил Горелых.

Экспертиза оставшихся веществ показала, что это был канабис. Наркотик культивировался в специально оборудованных бочках в теплице.

Против задержанного возбудили дело по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотиков»). Россиянина арестовали.

