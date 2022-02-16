Захарова прокомментировала заявления «сбитого натовского летчика» Столтенберга

Москва больше не интересуется заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга, его высказывания не будут рассматриваться МИД в качестве серьезных аргументов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот эти заявления, которые делает Йенс Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир — я пока не разобралась еще — уже нас больше не интересуют. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы, собственно говоря, наши западные партнеры», — прокомментировала дипломат.

Ранее на брифинге Захарова назвала перенос посольства США из Киева во Львов цирком. «Кстати, цирк с этим переносом этого посольства, с якобы уничтожением техники — наверняка новую надо закупать. Может, в этом вся причина активной деятельности госдепартамента США? Может, все банально?» — предположила представитель.