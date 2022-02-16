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Захарова назвала цирком перенос посольства США из Киева во Львов

Представитель МИД России Захарова назвала перенос посольства США из Киева во Львов цирком
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Перенос американского посольства из Киева во Львов — это цирк. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Во сколько, интересно, американскому бюджету это обошлось? Кстати, цирк с этим переносом этого посольства, с якобы уничтожением техники — наверняка новую надо закупать. Может, в этом вся причина активной деятельности госдепартамента США? Может, все банально?» — предположила она.

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Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал переезд посольств на Западную Украину большой ошибкой.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс счел безопасность главным условием для перемещения диппредставительства в столицу страны.

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Виктория Кондратьева
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