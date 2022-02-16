Захарова назвала цирком перенос посольства США из Киева во Львов

Перенос американского посольства из Киева во Львов — это цирк. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Во сколько, интересно, американскому бюджету это обошлось? Кстати, цирк с этим переносом этого посольства, с якобы уничтожением техники — наверняка новую надо закупать. Может, в этом вся причина активной деятельности госдепартамента США? Может, все банально?» — предположила она.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал переезд посольств на Западную Украину большой ошибкой.

Представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс счел безопасность главным условием для перемещения диппредставительства в столицу страны.