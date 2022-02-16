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В США назвали условия возвращения посольства из Львова в Киев

Замгоссекретаря США Шерман заявила, что США вернут посольство в Киев, когда будет возможно

Фото: РИА Новости

США вернут посольство из Львова в Киев, только когда это будет возможно. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью для издания «Украинская правда».

«Да, мы переместили посольство в Львов, но это временное решение. И мы до сих пор остаемся на Украине. А посольство вернется в свое здание в Киеве, как только это станет возможным», — подчеркнула она.

Эту информацию ранее подтвердил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, который назвал безопасность главным условием для перемещения диппредставительства.

Власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине 14 февраля. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал переезд некоторых посольств на Западную Украину большой ошибкой.

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Виктория Кондратьева
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