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Сборная России завоевала четыре медали за день на Олимпийских играх в Пекине

Российские спортсмены выиграли за день одну серебряную и три бронзовых медали на Олимпиаде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам очередного соревновательного дня Олимпийских игр в Пекине сборная России пополнила актив на четыре награды, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали и одно серебро. Отечественная команда занимает девятое место в неофициальном медальном зачете Игр.

Серебро выиграли биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в эстафете.

В женском командном спринте Наталья Непряева и Юлия Ступак показали третий результат. В мужском спринте Александр Большунов и Александр Терентьев также отметились бронзовой наградой.

Кроме того, фристайлист Илья Буров во второй раз в карьере завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде.

Игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Николай Костюков
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