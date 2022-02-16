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Глава Мюнхенской конференции высказался об отказе Москвы от участия в форуме

«Ъ»: председатель Мюнхенской конференции Ишингер заявил о важности участия России в форуме

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Председатель Мюнхенской конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер высказался об отказе Москвы от участия в форуме. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Глава конференции напомнил, что российские политики представляли позицию страны в Мюнхене на протяжении многих лет, и он категорически не принимает упреки Москвы в «превращении конференции в трансатлантический клуб».

«Мне все 14 лет, что я руководил конференцией, было важно, чтобы голос России был так же четко слышен, воспринимался так же серьезно и занимал такое же видное место в программе, как голос США, Франции или Китая», — заявил Ишингер.

Председатель Мюнхенской конференции подчеркнул, что направил большому числу видных представителей России от российского президента до министров обороны и иностранных дел приглашение посетить конференцию.

Ранее стало известно, что Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за ограничений для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов мероприятия.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.

Марина Совина
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