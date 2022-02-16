Мурашко заявил о беспрецедентной нагрузке на поликлиники из-за коронавируса

Российские поликлиники испытывают беспрецедентную нагрузку из-за коронавируса. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Министр добавил, что 92,5 процента пациентов получает медицинскую помощь именно в этом звене медицинской системы.

По его словам, число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков сейчас в два раза превышает их количество во время осенней волны дельта-штамма.

Ранее Мурашко сообщил, что новый порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта. Теперь больничный лист на неделю можно и получить, и закрыть дистанционно, также врач может выдать электронный рецепт.