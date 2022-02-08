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Мурашко рассказал о сроках нового порядка оформления дистанционных больничных

Глава Минздрава Мурашко заявил о действии нового порядка оформления больничных до 15 марта
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Новый порядок оформления дистанционных больничных листов будет действовать до 15 марта. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

По словам министра здравоохранения, во время дистанционной консультации специалист может оформить электронный больничный лист на семь дней. Он также может назначить лечение и выписать электронный рецепт.

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В случае выздоровления за неделю больничный закроют дистанционного, после чего передадут в Фонд социального страхования. Однако если через семь дней у пациента сохранятся жалобы, то врач проведет очную консультацию, по результатам которой может последовать продление больничного или госпитализация.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал появление электронных справок. По его словам, многие медицинские документы, среди которых будут справки, выписки и медкарты, перейдут из бумажного в электронный вид.

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Никита Абрамов
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