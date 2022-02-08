Мурашко рассказал о сроках нового порядка оформления дистанционных больничных

Новый порядок оформления дистанционных больничных листов будет действовать до 15 марта. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

По словам министра здравоохранения, во время дистанционной консультации специалист может оформить электронный больничный лист на семь дней. Он также может назначить лечение и выписать электронный рецепт.

В случае выздоровления за неделю больничный закроют дистанционного, после чего передадут в Фонд социального страхования. Однако если через семь дней у пациента сохранятся жалобы, то врач проведет очную консультацию, по результатам которой может последовать продление больничного или госпитализация.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал появление электронных справок. По его словам, многие медицинские документы, среди которых будут справки, выписки и медкарты, перейдут из бумажного в электронный вид.