Европу предупредили о последствиях отказа от российского газа

Попытка Европы хотя бы частично заместить поставки газа из России закупками сжиженного природного газа (СПГ) ударит по мировым рынкам, а перенаправление газовых потоков грозит новой волной энергетического кризиса в Азии. О последствиях отказа от контрактов с Россией в статье в журнале «Энергетическая политика» предупредил вице-премьер России Александр Новак.

Чиновник напомнил, что СПГ пошел в Европу в рекордных количествах после снижения так называемой «азиатской премии». Это обстоятельство было связано с тем, что азиатские страны накопили достаточное количество газа в конкретный момент. Однако в случае снижения поставок СПГ в регион на постоянной основе дефицит топлива вернется.

По словам Новака, проблемой рынка СПГ остается неуверенность в будущем. Например, США в конце прошлого года допустили прекращение экспорта природного газа, хотя страна является третьим по объемам поставщиком в мире.

Сама статья посвящена мировому энергетическому кризису. В ней вице-премьер объясняет, что попытка искусственно ускорить декарбонизацию в отдельно взятом регионе мира приведет — и уже приводит — к обратному эффекту. Недофинансирование традиционных источников энергии при неспособности заменить их альтернативной генерацией приводит только к росту цен на газ и уголь, что отрицательно сказывается на мировой экономике и мешает зеленому переходу.

Ранее сообщалось, что перевозчики СПГ начали работать себе в убыток, несмотря на рекордные цены. Снижение спроса в Азии привело к тому, что танкеры вынуждены были перейти на поставки газа в Европу. Однако в регионе не хватает терминалов по регазификации, в связи с чем предложение по перевозке значительно превысило спрос. Тем не менее простой газовозов принесет компаниям даже больше потери.

Экспорт природного газа из США в Европу на фоне украинского кризиса в начале года впервые обогнал по объемам российские поставки по трубопроводам.