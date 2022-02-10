Названы пострадавшие от высоких цен на газ в Европе

Перевозчики сжиженного природного газа (СПГ) пострадали от высоких цен на топливо в Европе, пишет «Коммерсантъ». После снижения стоимости газа в Азии все танкеры устремились в ЕС, однако количество приемных терминалов для регазификации СПГ в регионе оказалось крайне ограниченным. Между перевозчиками возникла большая конкуренция и их бизнес стал приносить убытки.

Спотовые ставки фрахта в Атлантике впервые в истории стали отрицательными. По оценке Spark Commodities, чистые потери владельцев танкеров для перевозки газа из США в Европу на 9 февраля составляют до 750 долларов в день. Дело в том, что перевозчикам приходится соглашаться на сумму арендной платы, которая не покрывает операционных расходов. «Соответственно, на перевозке владелец судна теряет деньги, но он бы потерял больше, если бы судно вообще простаивало», — объяснил глава подразделения СПГ ICIS в Азии Роман Казьмин. Уникальная ситуация в Атлантическом бассейне сложилась по той причине, что из-за высоких цен на топливо в ЕС прибыло много судов из Азии, но сейчас они мало востребованы рынком из-за небольшого количество терминалов для регазификации.

Почти весь 2021 год спрос на СПГ в азиатских странах держался на аномально высоком уровне, так как зимой 2020-2021 годов зима в регионе оказалась чрезвычайно холодной, и хранилища опустошались рекордными темпами. Трейдеры были вынуждены скупать все свободные грузы СПГ на мировом рынке, и к январю 2021 года цены достигли пика. Опасаясь аналогичного положения зимой 2021-2022 годов, Азия постаралась заблаговременно обеспечить себя газом. Все это время регион закупал топливо с так называемой «азиатской премией» — азиатские цены на спотовые партии СПГ превышали европейские. Из-за этого все танкеры устремились в Азию, что привело к избытку предложения к началу 2022 года. Уже в феврале китайские и японские трейдеры начали перепродавать другим странам законтрактованные ранее объемы, так как топлива в Азии было уже достаточно. «Азиатская премия» перестала действовать, и США массово перенаправили свои поставки в Европу, переживающую газовый кризис.

Эксперты не считают ситуацию с отрицательными ценами на фрахт долговременной: «В Европе ограничено количество приемных терминалов для регазификации, поэтому приходится надеяться, что Азия все-таки заберет часть грузов, что может повысить ставку фрахта в Европе». Роман Казьмин согласен с тем, что вскоре проблема будет решена, но пока балансированию рынка мешает геополитическая премия к ценам на газ в Европе.

В ближайшее время увеличенные поставки газа могут потребоваться Японии — цены на электроэнергию на оптовом рынке страны подскочили из-за возможного сильного снегопада, который прогнозируют в столице в ближайшие дни. Очень низкие температуры истощают запасы сжиженного природного газа (СПГ) в Японии. Несмотря на обещание перепродать газ Европе, министр промышленности Коити Хагиуда сообщил, что сначала страна обеспечит собственные потребности, а уже потом будет помогать Европе.