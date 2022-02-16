Попова назвала долю случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом в России

Пневмония развивается примерно у трех процентов россиян, заболевших COVID-19. Такую долю пациентов на заседании координационного совета при правительстве назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

«Несколько изменилась структура клинических форм, и на внебольничные пневмонии ковидной этиологии приходится не больше 3 процентов», — сказала главный санитарный врач.

По ее словам, это связано с широким охватом тестирования на коронавирус в России — он более чем вдвое превышает нормативный показатель. Большое число проведенных ПЦР-тестов помогает выявить заболевание на ранней стадии и оказать помощь до развития тяжелых форм COVID-19, объяснила Попова.

Ранее пульмонолог Елена Шаварова назвала россиянам способ распознать пневмонию без симптомов. Нужно обращать внимание на такие неочевидные признаки, как общая слабость, головные боли и одышка, подчеркнула она.