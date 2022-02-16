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Роспотребнадзор заявил о максимальном росте случаев COVID-19 среди пожилых

Попова заявила о максимальном росте заболеваемости COVID-19 среди лиц старше 65 лет

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За последнюю неделю в России случился максимальный рост случаев заболеваемости коронавирусом среди лиц старше 65 лет. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube-канале.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать все, чтобы уберечь от встречи с коронавирусом пожилых родственников.

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По словам Поповой, рост заболеваемости среди граждан старше 65 лет может спровоцировать дополнительную нагрузку на коечный фонд.

Ранее главный санитарный врач страны подчеркивала, что эпидемиологический процесс уходит дальше на восток России — столичные регионы сейчас составляют небольшой удельный вес по числу новых заражений коронавирусом.

В России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, добавила Попова.

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Анна Щербакова
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