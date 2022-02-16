Роспотребнадзор заявил о максимальном росте случаев COVID-19 среди пожилых

За последнюю неделю в России случился максимальный рост случаев заболеваемости коронавирусом среди лиц старше 65 лет. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube-канале.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать все, чтобы уберечь от встречи с коронавирусом пожилых родственников.

По словам Поповой, рост заболеваемости среди граждан старше 65 лет может спровоцировать дополнительную нагрузку на коечный фонд.

Ранее главный санитарный врач страны подчеркивала, что эпидемиологический процесс уходит дальше на восток России — столичные регионы сейчас составляют небольшой удельный вес по числу новых заражений коронавирусом.

В России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, добавила Попова.