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Отоларинголог предупредил о необратимом последствии COVID-19

Отоларинголог Зайцев сообщил, что после коронавируса у людей может не восстановиться вкус

Фото: Shutterstock

После перенесенного коронавируса вкус у людей может до конца не восстановиться. О таком необратимом последствии COVID-19 россиян предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает Ura.ru.

Медик объяснил, что такое последствие называется инверсией вкуса. Он добавил, что за вкусовые рецепторы в организме человека отвечает один из участков продолговатого мозга.

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«Самое главное, если у него [у человека] сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться», — предупредил Зайцев.

Врач призвал вести здоровый образ жизни, чтобы помочь организму восстановиться. Вкусовые ощущения могут прийти в норму, если отдыхать и правильно питаться, подчеркнул он.

«Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам», — сказал специалист.

Ранее врач Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия коронавируса. По его словам, омикрон-штамм может привести к тяжелым поражениям нервной системы.

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Анастасия Шейкина
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