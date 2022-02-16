Мать найденных в Москве истощенных близнецов рассказала об уходе за детьми

Мать истощенных близнецов, найденных в заваленной мусором квартире на востоке Москвы, рассказала, как ухаживала за своими детьми. Кадры опроса в среду, 16 февраля, опубликовала столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сотрудникам правоохранительных органов женщина заявила, что кормила детей.

«Я кормила... Кашель сильный был у малыша. Он у меня кроме питья, ну, там, сок я давала "Агуша". Он кроме сока у меня ничего не пил», — сообщила она. Женщина рассказала также, что у одного из детей врожденный порок сердца.

О том, что в квартире на улице Плеханова обнаружили двух голодных восьмимесячных детей, мальчиков-близнецов, стало известно ранее 16 февраля. Когда их нашли, родители были в квартире пьяные. Мальчиков доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.