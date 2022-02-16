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США подготовили санкции против России в случае вторжения на Украину

Байден заявил, что США подготовили пакет санкций против РФ в случае вторжения на Украину
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Pool / Reuters

Американский лидер Джо Байден заявил, что США и их союзники подготовили пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

«США, наши партнеры и союзники в мире уже готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля, которые мы не задействовали в 2014 году, мы окажем мощное давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности — эти меры готовы на случай и если Россия начнет движение», — отметил он.

Ранее Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
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