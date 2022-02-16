Снимающаяся в сексуальных вещах мать ответила хейтерам новыми откровенными видео

Блогерша, которая регулярно снимается в откровенных нарядах, пожаловалась на хейтеров в социальных сетях и нашла способ им ответить. Соответствующий пост появился на ее странице в TikTok.

30-летняя Джен Фергюсон (Jen Ferguson) рассказала, что постоянно сталкивается с оскорблениями со стороны незнакомцев по поводу ее внешнего вида. Женщина, воспитывающая одного ребенка, предпочитает носить облегающие платья, лосины, кроп-топы и лонгсливы с глубоким декольте. По мнению окружающих, мать не должна позволять себе появляться на публике в подобных вещах.

Героиня материала призналась, что назло критикам продолжает публиковать новые ролики, в которых она позирует в сексуальных образах. В общей сложности на ее аккаунт в TikTok подписаны 217 тысяч человек, а ее видео набрали более 1,4 миллиона лайков. «Давайте принимать горячих матерей, которые выбирают откровенную одежду», — высказалась она в одном из постов.

В октябре 2021 года сотрудники английской начальной школы в городе Мидлсбро сделали замечание родителям учеников за появление возле здания учреждения в неподобающем виде и попросили их носить приличную одежду. «Появляться на школьном дворе в пижамах и халатах неприемлемо», — гласил запись, которая распространилась в интернете.