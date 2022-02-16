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Захарова призвала главу МИД Британии извиниться перед народом Украины

Захарова призвала главу МИД Великобритании Трасс извиниться за ложь
Элизабет Трасс

Элизабет Трасс. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за распространение лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми [западными] СМИ, которые посчитали, что ее заявления являются правдой», — призвала Захарова.

15 февраля Захарова заявила, что распространяемая в Лондоне информация о вторжении России на Украину «под чужим флагом» является «неуклюжей попыткой сохранить лицо». «Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон», — подчеркнула дипломат.

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Дмитрий Сотак
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