Захарова призвала главу МИД Британии извиниться перед народом Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за распространение лжи и дезинформации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ведомства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми [западными] СМИ, которые посчитали, что ее заявления являются правдой», — призвала Захарова.

15 февраля Захарова заявила, что распространяемая в Лондоне информация о вторжении России на Украину «под чужим флагом» является «неуклюжей попыткой сохранить лицо». «Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон», — подчеркнула дипломат.