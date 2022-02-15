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Захарова заявила о позоре Лондона после сообщений о вторжении России на Украину

Захарова заявила, что Лондон решил позориться до конца, говоря о вторжении РФ на Украину

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распространяемая в Лондоне информация о вторжении России на Украину «под чужим флагом» является «неуклюжей попыткой сохранить лицо». Соответствующее видеообращение опубликовано на ее странице в Telegram.

«Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон», — подчеркнула дипломат.

В видеообращении Захарова также отметила, что Россия не раз говорила об использовании на Украине «чужих флагов», но в контексте возможных провокаций Запада. Она предположила, что в обращении Трасс речь идет об использовании британскими войсками своего флага.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс призвала к полномасштабному отводу войск России от границ Украины. Дипломат добавила, что не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину. По ее словам, в Великобритании опасаются, что Россия может в ближайшие дни предпринять ряд провокаций под чужим флагом, как делала это и ранее.

Марина Совина
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