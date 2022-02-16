Зеленский оценил ситуацию на границе Украины и России

Ситуация на границе Украины и России контролируемая, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

По его словам, Киев наблюдает «небольшую ротацию российской армии, но отвода нет». «Ситуация на границе с Россией осталась без изменений», — оценил ситуацию он. Он назвал ее «контролируемой».

Ранее Кремль заявил о возможном нападении Украины на Донбасс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что «сохраняется высокий уровень опасности». Он отметил, что российской стороной «всячески обращается внимание собеседников на опасную концентрацию сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе».

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. США спрогнозировали, что оно произойдет в ближайшие дни. При этом Кремль неоднократно говорил, что Россия не имеет таких планов.