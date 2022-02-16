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Кремль заявил о высоком уровне опасности нападения Украины на Донбасс

Песков счел высокой вероятность того, что Киев начнет силовую операцию в Донбассе

Фото: Офіс Президента України

Вероятность того, что Киев начнет силовую операцию в Донбассе, действительно высока. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 16 февраля, ТАСС.

«Сохраняется высокий уровень опасности», — пояснил Песков в ответ на просьбу оценить вероятность такого развития событий.

Российской стороной «всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что весь мир уже становился свидетелем того, что Киев начинал силовую операцию на Донбассе.

Пресс-секретарь президента ранее отметил, что сообщения о «вторжении» России на Украину никак не повлияли на работу Кремля.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков добавил, что никаких контактов с представителями иностранных государств ночью не было.

Во вторник, 15 февраля, британская газета The Sun сообщила, что вторжение российских войск на Украину состоится в 3:00 ночи 16 февраля. Когда предполагаемого вторжения не произошло, британское издание внесло изменения в публикацию.

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Анна Щербакова
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