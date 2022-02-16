Названо условие участия Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде-2022

Названо условие участия российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Валиева примет участие в гала-программе на Олимпиаде, если станет призером соревнований.

Ранее стало известно, что результаты одиночных соревнований фигуристок на Олимпиаде будут считаться предварительными, если Валиева войдет в тройку призеров.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла.