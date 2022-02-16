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Результат Валиевой на Олимпиаде решили считать предварительным

МОК заявил, что результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Результаты одиночных соревнований фигуристок на Олимпиаде будут считаться предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом завил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС.

«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой"», — подчеркнул он.

По словам Адамса, спортивный арбитражный суд (CAS) еще не провел полного разбирательства по допиг-пробе россиянки.

«Это дело не рассмотрено до конца. CAS четко об этом заявил. Процедура даже не открыта. Поэтому все выводы на данном этапе неуместны», — сказал Адамс.​​​​​​​

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла.

Ранее 15 февраля сотрудник МОК Освальд заявил, что триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Как он отметил, этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в Спортивном арбитражном суде.

Марина Совина
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