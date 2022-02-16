В российской колонии обнаружили тело осужденного

В Ульяновской области в исправительной колонии № 10 (ИК-10) обнаружили тело 32-летнего заключенного. Предварительная причина его смерти — суицид. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в регионального управлении ФСИН.

Врачи пытались реанимировать мужчину, однако вернуть его к жизни не удалось. По данным ведомства, он отбывал наказание за убийство и разбой. В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.

Правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник сообщает, что 15 февраля сотрудники отдела безопасности якобы завели мужчину в дежурную часть под предлогом, что обнаружили что-то в его медицинской передаче. Через несколько часов заключенного нашли мертвым.

11 февраля в этой же колонии обнаружили тело другого осужденного, также находящегося в ИК-10 по делу об убийстве. По предварительной информации, он совершил суицид. По данным Gulagu.net, за день до трагедии заключенный сообщил по телефону своей девушке, что сотрудники исправительного учреждения якобы вымогали у него 150 тысяч рублей за сохранение жизни.

14 февраля сообщалось, что в этой же колонии 38 заключенных объявили голодовку из-за жалоб на насилие со стороны сотрудников колонии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.