В Германии начался суд над обвиненным в шпионаже россиянином

В Германии начался судебный процесс, на котором рассматривается дело россиянина Ильнура Н., обвиняемого в шпионаже. Он опроверг подозрения в шпионаже и подчеркнул, что не является агентом спецслужб. Цитаты приводит РИА Новости.

«Я никогда не задумывался, что он может быть сотрудником разведывательной организации», — заявил он во время судебного заседания в высшем земельном суде Мюнхена. При этом Ильнур не стал оспаривать, что передавал некую информацию сотруднику российского генконсульства в Мюнхене — обвинение считает его сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Однако, как указал подсудимый, он не знал, что его знакомый работает на спецслужбы.

Россиянин рассказал, что с предполагаемым сотрудником СВР знаком случайно: они виделись на совместной встрече с друзьями. Мужчины договорились встретиться в баре, где Ильнура Н. попросили предоставить некоторые данные о военной промышленности Германии. По словам сотрудника российского генконсульства, их должны были передать еще одному человеку, который «хочет инвестировать в авиационные проекты».

По данным прокуратуры ФРГ, осенью 2019 года СВР вступила в контакт с Ильнуром Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии. Предполагается, что спецслужбы хотели получить данные о разработке европейской ракеты-носителя «Ариан», а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения.

Ильнур Н. был задержан 18 июня 2021 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ничего неизвестно ни об этом, ни о том, в чем обвиняют россиян.