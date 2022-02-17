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Россияне массово захотели улететь в Марокко после возобновления авиасообщения

В АТОР сообщают о повышенном спросе на авиабилеты в Марокко на 23 февраля и 8 Марта

Фото: Chadi / globallookpress.com

Российские путешественники массово захотели улететь на отдых в Марокко после возобновления международного авиасообщения с 7 февраля. О повышенном спросе на билеты в африканскую страну сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам начальника отдела продаж авиакомпании Royal Air Maroc Натальи Устинович, первый рейс, состоявшийся 11 февраля, прилетел из Москвы в Касабланку с загрузкой более 70 процентов. «Высокий сезон ожидается на праздничные даты — 23 февраля, 8 Марта, майские праздники, на период летних каникул и до середины сентября», — спрогнозировала эксперт.

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Отмечается, что с конца февраля по маршруту начнут также летать отечественные авиакомпании — «Аэрофлот» и S7. Средняя цена перелета в одну сторону на Royal Air Maroc составляет 27,2 тысячи рублей на человека, у S7 появились авиабилеты за 27,9 тысячи рублей, а «Аэрофлот» предлагает улететь за 19,3 тысячи.

Ранее в феврале власти Марокко разъяснили иностранным туристам новые правила въезда в страну. Согласно нововведениям, которые коснутся также россиян, для пересечения границы пассажирам от 18 лет необходимо иметь сертификат о вакцинации и результат ПЦР-теста, который был сделан в течение 48 часов, а также заполнить анкету на сайте авиарегулятора.

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Валентина Процкова
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