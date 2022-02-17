«Аферисту из Tinder» предложили вести шоу об отношениях
Ставший известным после фильма «Аферист из Tinder» Шимон Хают ((Shimon Hayut), который часто называл себя Саймоном Леваевым (Simon Leviev), заявил, что собирается построить карьеру в Голливуде, пишет ET.
По его словам, он подписал контракт с голливудским агентом Джиной Родригес из компании Gitoni Inc. Мужчине предложили покорить публику: вести передачу об отношениях, записать подкаст, а также написать книгу. Как уточнила агент, ее не смущает криминальное прошлое молодого человека. Она добавила, что его история заинтриговала. «Я считаю, что у каждой истории есть две стороны, и у каждого должна быть возможность рассказать свою версию истории», — добавила она.
Шимон Хают, который выдавал себя за Саймона Леваева в приложении для знакомств Tinder, удалил свою страницу в Instagram после выхода разоблачающего его деятельность документального фильма Tinder Swindler («Аферист из Tinder») на платформе Netflix.
Картина повествует о том, как мужчина общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около десяти миллионов долларов (760 миллионов рублей). Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.