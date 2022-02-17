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«Аферисту из Tinder» предложили вести шоу об отношениях

«Аферист из Tinder» заявил о желании покорить Голливуд и рассказал о контракте
Шимон Хают

Шимон Хают. Фото: @simon__leviev__official

Ставший известным после фильма «Аферист из Tinder» Шимон Хают ((Shimon Hayut), который часто называл себя Саймоном Леваевым (Simon Leviev), заявил, что собирается построить карьеру в Голливуде, пишет ET.

По его словам, он подписал контракт с голливудским агентом Джиной Родригес из компании Gitoni Inc. Мужчине предложили покорить публику: вести передачу об отношениях, записать подкаст, а также написать книгу. Как уточнила агент, ее не смущает криминальное прошлое молодого человека. Она добавила, что его история заинтриговала. «Я считаю, что у каждой истории есть две стороны, и у каждого должна быть возможность рассказать свою версию истории», — добавила она.

Шимон Хают, который выдавал себя за Саймона Леваева в приложении для знакомств Tinder, удалил свою страницу в Instagram после выхода разоблачающего его деятельность документального фильма Tinder Swindler («Аферист из Tinder») на платформе Netflix.

Картина повествует о том, как мужчина общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около десяти миллионов долларов (760 миллионов рублей). Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.

Марина Совина
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