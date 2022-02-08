Разоблаченный в фильме Netflix мошенник вернул Instagram ради оправдания

Израильский мошенник, притворявшийся сыном богача, вернулся в социальные сети после удаления аккаунта в Instagram ради публикации поста с оправданием. Об этом сообщает The Independent.

Шимон Хают (Shimon Hayut), который выдавал себя за Саймона Левиева (Simon Leviev) в приложении знакомств Tinder, удалил свою страницу в Instagram после выхода разоблачающего его деятельность документального фильма Tinder Swindler («Аферист из Tinder») на платформе Netflix. Картина повествует о том, как мужчина общался с женщинами из разных стран и обманным путем сумел получить от них около 10 миллионов долларов (760 миллионов рублей). Известно, что полученные обманным путем средства Хают тратил на свидания с другими женщинами и роскошный образ жизни.

Однако 7 февраля Хают вернулся в соцсети, чтобы рассказать свою версию случившегося. «Если я действительно мошенник, зачем мне сниматься для Netflix? Меня должны были сразу же арестовать — еще на съемочной площадке, — возмутился он. — Дамам пора перестать лгать!»

Помимо этого, он заявил, что в пятницу, 11 февраля, поделится правдой о произошедших событиях. После этого мужчина вновь удалил аккаунт в Instagram, на данный момент он недоступен.

В 2019 году Шимона Хаюта обвинили в преступлениях, совершенных в Израиле, и назначили ему 15 месяцев колонии за мошенничество. Однако уже через пять месяцев он вышел на свободу за хорошее поведение, стал бизнес-консультантом и продолжил вести Instagram, на который подписались более 200 тысяч человек.