Мечтающий о службе в полиции россиянин в форме и с пистолетом угрожал убийством

Сотрудники МВД задержали 27-летнего жителя Железногорска, который, переодевшись в форму полиции, с пистолетом ворвался в квартиру к незнакомому мужчине и угрожал ему убийством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как бойцы спецназа требуют открыть им дверь, а затем укладывают на пол мужчину. В квартире они нашли полицейское обмундирование, автомат и пистолет. Задержанный объясняет, что он представился заместителем начальника уголовного розыска отдела полиции Красноярска, чтобы запугать человека. Россиянин полностью признал свою вину.

По данным МВД, работник градообразующего предприятия Железногорска мечтал о службе в полиции. Он приобрел форменное обмундирование и поддельное удостоверение, а также у него изъято пять единиц газового и охолощенного оружия. Мужчина утром 16 февраля получил от знакомой, с которой давно не общался, оскорбительное сообщение, и решил с ней лично встретиться и проучить. Переодевшись в полицейского и вооружившись охолощенным пистолетом, мужчина обошел родственников, приятелей и подруг знакомой, чтобы выяснить ее местонахождение. В одну из квартир он ворвался и угрожал хозяину убийством, тот вызвал правоохранителей. После чего лжеполицейского задержали.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 119 («Угроза убийством») и 327 («Подделка документов») УК РФ. Также мужчина привлечен к административной ответственности по статье 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов»).