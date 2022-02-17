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Соскучившаяся по русским продуктам в Таиланде россиянка нашла их и сравнила цены

Россиянка нашла в Паттайе магазин с русскими продуктами и назвала их цены хорошими

Фото: Shutterstock

Российская туристка, побывавшая в Таиланде, нашла в азиатской стране аналоги русских продуктов и сравнила их вкус и цены с тем, что продается в российских магазинах. Выводами она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, за два месяца отдыха она устала от тайской еды и соскучилась по русской кухне. Так, в Паттайе, популярном среди отечественных туристов курорте, она нашла магазин с привычными для российских прилавков товарами. Например, там можно было приобрести молочную продукцию: сметану — от 110 рублей за маленький стакан, кефир — 300 миллилитров за 115 рублей, ряженку — 300 миллилитров за 135 рублей, творог — 1,5 тысячи рублей за килограмм, сыр из Европы — 2,5 тысячи рублей за килограмм, его тайский аналог — от 850 рублей за килограмм.

«Это очень хорошие цены для Таиланда. Особенно на сыр! Я попробовала тайский маасдам — вкусно», — поделилась мнением россиянка.

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Кроме того в магазине имелась гречка и пшено — 400 и 450 рублей за пачку 800 грамм соответственно, и русские салаты в контейнерах: «Оливье» и «Винегрет» — 230 рублей за порцию для одного человека, «Селедка под шубой» — 280 рублей, «Яичный» — 160 рублей.

«Понравилось, что в магазине даже пекут торты на заказ. За 2,3 тысячи рублей можно купить "Прагу", "Медовик" или другой любимый торт. Есть и другие привычные сладости: пряники (их называют "пирожными с корицей") — 450 грамм за 185 рублей, орешки с вареной сгущенкой — 220 грамм за 150 рублей, пахлава (слоеное печенье с корицей) — 200 грамм за 150 рублей», — добавила путешественница.

16 февраля власти Таиланда одобрили въезд в страну путешественников, привитых российской вакциной «Спутник Лайт», без соблюдения обязательного карантина. Новые правила действуют в рамках программы «Песочница». При этом лицам, привитым «Спутником V», доступен въезд по двум программам — «Песочница» и Test & Go.

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Дарья Рыбак
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Соскучившаяся по русским продуктам в Таиланде россиянка нашла их и сравнила цены
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