Россия заявила о «самогипнозе» США о «нападении» на Украину

Посольство России в Вашингтоне заявило о продолжении «самогипноза» США о «нападении» Москвы на Украину. Заявление ведомства опубликовано в Facebook-аккаунте.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — указали в посольстве. Там добавили, что накануне в интервью с представителем американского Госдепартамента Недом Прайсом запустило «обратный отсчет мнимому вторжению», назначенному телеканалом на утро 16 февраля.

Также Россия призвала Госдеп не подпитывать «милитаристский угар» журналистов, пытаясь уличить Москву в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Вместо этого посольство посоветовала сосредоточить внимание на действительно важных вопросах внутриукраинского конфликта.

Ранее Прайс не назвал точных дат «вторжения» России на Украину. Он заявил, что США никогда не называли сроков эскалации ситуации. Он добавил, что несостоявшееся «вторжение» не говорит о том, что у Соединенных Штатов были неверные данные разведки.

До этого газета Politico сообщала, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun высказались не только о дне, но и времени атаки российских войск — 04:00 мск (3:00 по киевскому времени).