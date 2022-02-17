В Казахстане одобрили договор о военном сотрудничестве с Россией

Сенат парламента Казахстана одобрил законопроект о ратификации договора о военном сотрудничестве республики с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Договор о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией был подписан в октябре 2020 года, взамен аналогичного договора, заключенного в марте 1994 года.

Как до этого утверждал ныне бывший заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков, положения договора 1994 года «устарели с учетом реалий современности, а также уже реализованы». Новое соглашение было подписано с целью актуализации дальнейшего военного сотрудничества между странами.

Согласно договору, Россия и Казахстан будут сотрудничать в вопросе совместного планирования применения войск для обеспечения безопасности государств и противодействию региональным угрозам. Также страны будут взаимодействовать в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск и их всестороннее обеспечение и других.

Законопроект направлен на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В январе в Казахстане начались мирные протесты, которые вскоре переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Для стабилизации ситуации по просьбе Токаева в страну прибыли силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, миротворцы за время пребывания в Казахстане не сделали ни одного выстрела.