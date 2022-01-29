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Токаев рассказал о помощи миротворцев ОДКБ во время беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Токаев: миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Миротворцы стран ОДКБ, прибывшие в Казахстан во время беспорядков, не произвели ни одного выстрела. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

Мирные протесты начались в Казахстане 2 января и вскоре охватили многие города страны. В ночь с 4 на 5 января начались поджоги полицейских машин и акты мародерства. Вооруженные банды и часть примкнувших к ним протестующих захватила правительственные здания, в том числе штаб Комитета национальной безопасности в Алма-Ате. Стабилизировать ситуацию удалось только к 7 января после введения сил стран ОДКБ.

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Олег Парамонов
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