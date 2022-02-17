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ФСБ и МВД провели спецоперацию по перекрытию поставок героина в регионы России

Глава МВД Колокольцев сообщил об изъятии крупнейшей партии героина стоимостью 185 млн руб

Фото: Shutterstock

Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли канал поставки героина в четыре региона России, в результате спецоперации силовиков были задержаны 19 человек, а также возбуждено 50 уголовных дел. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

По его словам, изъято наркотиков на 185 миллионов рублей, что является крупнейшей партией героина, перехваченной правоохранителями за последнее время.

Пресечен канал поставки героина из центральной Азии в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Среди задержанных организаторы межэтнического преступного наркосообщества. Правоохранители вышли на их след в начале 2021 года. Прошлой весной были задержаны наркокурьеры и закладчики в Краснодарском крае. Для перевозки героина они использовали такси, в котором тайник был обустроен в бензобаке. Позже силовики установили местонахождение складов с наркотиками, располагавшиеся в Москве.

Всего в ходе спецоперации было изъято 31 килограмм героина. Арестованы организаторы и участники группировки, основная часть которых является гражданами государств центральноазиатского региона.

Любовь Ширижик
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