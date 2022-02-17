Зеленскому и Байдену предложили отдать Нобелевскую премию за «недопущение войны»

Советник министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко в своей статье, опубликованной в издании «Фокус», рассказал, что ряд глав государств, среди которых президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, не допустили полномасштабной войны, в связи с чем он предложил отдать им «заслуженную» Нобелевскую премию мира.

«Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира», — заявил Геращенко.

Он также добавил, что якобы планируемое на 16 февраля вторжение так и не случилось исключительно благодаря объединению Украины с западными партнерами. Кроме того он отметил, что для Украины это, вероятно, последний шанс на сохранение своей государственности.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что ни в Киеве, ни на Западе уже не верят в то, что Россия готовит вторжение на Украину, а истерия вокруг этого поддерживается ради спекуляций на рынках валют. В связи с этим он предложил создать календарь с возможными датами нападения России.