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На Украине предложили создать календарь с датами нападения России

Экономист Скаршевский заявил, что на Украине уже никто не верит в нападение России

Фото: Pixabay

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «Наш» заявил, что ни в Киеве, ни на Западе уже не верят в то, что Россия готовит вторжение на Украину, а истерия вокруг этого поддерживается ради спекуляций на рынках валют. В связи с этим он предложил создать календарь с возможными датами нападения России.

«Я сейчас называю западные СМИ средствами массовой истерии. Они постоянно назначают какие-то даты нападения. В интернете уже есть шутка о календаре со всеми датами нападения. Надо назвать этот календарь "Календарем валютного спекулянта", потому что когда объявляют, то гривна сразу падает вниз, а доллар дорожает. Уже никто не верит, паника не распространяется», — рассказал экономист.

Ранее глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия, которая итак имеет большое количество сил у границ с Украиной, противоречит своим прошлым заявлениям и продолжает стягивать солдат и военную технику. Каких-либо доказательств этого он не привел.

Марина Совина
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