Кремль ответил на заявление Байдена о возможном нападении России на Украину

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни, нагнетает напряженность. Так на него ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. По словам президента США, у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом.

Байден уже называл дату якобы вторжения России на Украину — по словам американского президента, это должно было произойти 16 февраля.