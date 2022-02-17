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Кремль ответил на заявление Байдена о возможном нападении России на Украину

Песков заявил, что слова Байдена о якобы нападении РФ на Украину нагнетают напряженность

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни, нагнетает напряженность. Так на него ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. По словам президента США, у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом.

Байден уже называл дату якобы вторжения России на Украину — по словам американского президента, это должно было произойти 16 февраля.

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Юлия Ямпольская
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