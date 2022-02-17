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Путин призвал защищать права граждан в связи с расширением прав полицейских

Путин заявил, что расширение прав полицейских не должно нарушать права граждан

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе коллегии МВД призвал защищать права и свободы граждан. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, необходимо эффективно использовать возможности МВД после расширения полномочий полиции, но и права и свободы российских граждан должны быть защищены. Путин отметил, что в этой связи опасения правозащитников не лишены оснований.

В ходе коллегии, президент отметил, что любые проверки в отношении бизнеса должны быть обоснованными и призвал МВД совершенствовать взаимодействие с финансовыми организациями для борьбы с кибермошенничеством. «Нельзя позволять преступникам паразитировать на технологическом прогрессе», — заявил Президент России.

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Владимир Седов
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